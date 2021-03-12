В Томске ребенка зажало автоматическими воротами

ТОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Семилетний мальчик, проходя откатные автоматические ворота в Томске, был зажат в механизме, в результате чего получил тяжелые травы. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 12 марта в утреннее время семилетний мальчик, проходя через автоматические откатные металлические ворота, установленные на придомовой территории дома № 70 по ул. Елизаровых в г. Томске, получил многочисленные телесные повреждения в результате зажатия в механизме указанных ворот", - говорится в сообщении.

По данному факту следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Местные жители достали ребенка и вызвали скорую. Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, на место была отправлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи, параллельно вызов был адресован на детскую подстанцию, на место также выехала бригада с врачом-педиатром.

"Ребенок находился в состоянии клинической смерти, ему был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких. После восстановления сердечного ритма, он был экстренно доставлен в детскую больницу скорой медицинской помощи", - цитируется в сообщении главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов.