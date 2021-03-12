В Красноярском крае возбудили дело по факту смерти ребенка от спинально-мышечной атрофии

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Ребенок со спинально-мышечной атрофией (СМА) умер в Ачинске в Красноярском крае. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами КГБУЗ "КККЦОМД" своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение смерти годовалому ребенку (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - сказано в сообщении.

В региональной прокуратуре ТАСС уточнили, что ребенок умер во вторник во время транспортировки из больницы в Ачинске в перинатальный центр в Красноярске в результате спинально-мышечной атрофии.

По предварительной версии следствия, некие сотрудники КГБУЗ "Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2" своевременно не ввели малолетнему ребенку медицинский препарат "Нусинерсен" ("Спинраза") для оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время причастные к преступлению лица устанавливаются.

СМА - группа наследственных заболеваний, приводящих к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций.