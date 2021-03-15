Подозреваемого во взятке начальника отдела полиции из Красноярска арестовали до 11 мая

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Суд арестовал до 11 мая начальника одного из отделов полиции в Красноярске, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе краевого суда.

Начальник красноярского отдела полиции №1 был задержан с поличным при получении денежных средств. В его отношении в субботу было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере").

"Железнодорожным районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц (29 суток) до 11 мая 2021 года", - сообщили в суде.

По предварительной версии следствия, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это 600 тыс. рублей. 12 марта в момент передачи денег полицейский и посредник были задержаны оперативными сотрудниками ФСБ. В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в пресс-службе краевого главка МВД сообщили журналистам, что назначено проведение служебной проверки из-за незаконного получения денежных средств начальником одного из отделов полиции. Будут выяснены все обстоятельства данного происшествия. В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.