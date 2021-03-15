Уровень износа объектов теплоснабжения в Новосибирской области превысил 50%

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Уровень износа основных объектов теплоснабжения в Новосибирской области превышает 50%, наибольший показатель зафиксирован в городских округах области. Об этом ТАСС сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

"Уровень износа основных производственных фондов теплоснабжения по Новосибирской области составляет 52%", - сообщил он.

По словам Дениса Архипова, по состоянию на начало года первоначальная стоимость основных производственных фондов теплоснабжения составляла 22 млрд рублей, остаточная балансовая стоимость - 10,7 млрд рублей. В большей части муниципальных районов средний уровень износа составляет 48%, в городских округах - 64%, в Новосибирске - 50%.

Для снижения показателей до удовлетворительных значений - примерно до 26,5% - региону необходимо 5,5 млрд рублей. Обновление планируется провести как за счет бюджета, так и за счет внебюджетных источников. Так, в 2021 году на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения запланировано 104 млн рублей, планируется реконструировать систему теплоснабжения в селе Усть-Изес, построить угольную котельную в поселке Чистоозерное. Также 300-400 млн рублей выделят муниципалитетам на ремонт объектов инженерной инфраструктуры по ежегодной господдержке.

Министр отметил, что в 2021 году планируется возвести две газовые котельные тепловой мощностью 11,1 мегаватт, построить и реконструировать более 4 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в поселке Мошково. Общий объем инвестиций запланирован в размере 270 млн рублей с учетом средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (ГК Фонд). Также министерство для привлечения дополнительных федеральных средств направило предложения в Минстрой России по внедрению проекта по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с износом более 60%.

В 2020 году в Новосибирской области, а частности, была введена в работу блочно-модульная газовая котельная в селе Сокур, в городе Черепаново выполнены строительно-монтажные работы по выносу 7,2 км водопровода из канала тепловой сети. Также министерство разработало проектную документацию по модернизации систем теплоснабжения поселка Мошково. Готовятся документы для заявки в ГК Фонд.