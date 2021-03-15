В Новосибирской области возбудили второе уголовное дело после гибели людей при пожаре

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело после гибели матери и двух малолетних детей при пожаре в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области. Сельская администрация не обеспечила надлежащую работоспособность пожарного извещателя, который был установлен в доме многодетной семьи, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

13 марта в селе Бобровка Сузунского района сгорел частный дом. Были спасены два мальчика, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Их мать и еще два ребенка погибли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказала она.

Следователи установили, что сотрудники администрации Бобровского сельсовета в доме многодетной семьи установили дымовой пожарный извещатель АДПИ с GSM модулем, который в момент пожара не сработал. "По мнению следствия, в действиях должностных лиц администрации Сузунского района и администрации Бобровского сельсовета Сузунского района усматриваются признаки халатности, поскольку не была обеспечена надлежащая работоспособность пожарного извещателя, в результате чего погибли три человека, в том числе двое малолетних детей", - пояснила Кулешова.

Причиной пожара могло стать нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи. В начале марта губернатор Новосибирской области, где зимой произошло несколько крупных пожаров, в которых пострадали дети, поручил главам трех районов региона завершить установку пожарных извещателей в домах многодетных семей до конца 2021 года.