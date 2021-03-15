Пострадавшего при пожаре в омском селе ребенка перевели из реанимации

ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Жизни и здоровью четырехмесячного ребенка, пострадавшего 7 марта в пожаре в селе Большие Уки на севере Омской области, ничего не угрожает, сообщили журналистам в пресс-службе областного Минздрава.

"Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - цитирует пресс-служба заведующего ожоговым центром больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолия Ковалевского.

Отмечается, что ребенка 12 марта перевели из отделения реанимации ожогового отделения в общую палату. В интенсивной терапии ребенок провел пять дней. В ближайшее время ему предстоит пластическая операция по восстановлению кожи на кистях рук.

Пожар произошел 7 марта около 23:00 (20:00 мск) в селе Большие Уки Омской области. Первым возгорание заметил глава семьи, который смог вынести из дома четырехмесячного сына. Но вернуться в горевший дом он уже не смог из-за сильного задымления и огня, преградившего путь. При пожаре погибли 25-летняя женщина, пятилетняя девочка и трехлетний мальчик.

По предварительным данным, причиной пожара стали неосторожные действия мужчины, который ремонтировал бензопилу и оставил ее возле печи на ночь. В результате загорелась одна из пластиковых частей инструмента.