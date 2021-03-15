Трех учеников школы под Красноярском госпитализировали с признаками отравления

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Три ученика школы для одаренных детей (КГАОУ "Школа космонавтики") в Железногорске в Красноярском крае госпитализированы с признаками пищевого отравления. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"13 марта 2021 года в утреннее время 17 учащихся КГАОУ "Школа космонавтики" в возрасте от 15 до 17 лет обратились в медицинский пункт с жалобами на боли в животе, трое впоследствии были госпитализированы", - говорится в сообщении. Ведомство начало проверку.

По предварительным данным, 12 марта ученики школы, находящиеся в ней на круглосуточном пребывании, ужинали продуктами, которые поставляются в школу в рамках контракта с краевым центром питания. В начале февраля этого года, по информации прокуратуры региона, в этой же школе было зафиксировано шесть случаев "функционального расстройства пищеварения" и один факт норовирусной инфекции.

Ранее в школах Красноярска произошло массовое отравление школьников. С 18 февраля по 3 марта в 27 школах города зафиксировано 115 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет.

Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми "Школа космонавтики" начала свою работу в сентябре 1989 года.