Главе кооператива, поставлявшего продукты в школы Красноярска, предъявили обвинение

В ведомстве пояснили, что по факту отравления возбуждены уголовные дела по фактам нарушения санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ), они объединены в одно производство.

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Обвинение по уголовному делу, возбужденному по факту отравления учеников в школах Красноярска, предъявлено председателю сельхозкооператива "Аленушка", который поставлял продукты для организации питания школьников. Об этом в понедельник сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Обвинение в совершении преступления предъявлено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива "Аленушка", в овощехранилищах которого в ходе эпидемиологического расследования, проводимого Роспотребнадзором по Красноярскому краю, обнаружены возбудители заболевания иерсиниоза", - сообщил представитель ведомства. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным СК, на складах кооператива нарушались нормы хранения продукции, отсутствовал контроль за санитарно-техническим состоянием помещений.

В ведомстве также сообщили, что директор ООО "Респект" Елена Безруких объявлена в розыск. Эта компания занимается первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

"Установлено, что сельскохозяйственный производственный кооператив "Аленушка" поставлял овощную продукцию в ООО "Респект", директором которого является 47-летняя Безруких Елена Александровна. До настоящего времени местонахождение Безруких не установлено, в связи с чем она объявлена в розыск", - сообщили в СК.

В школах Красноярска произошло массовое отравление школьников. С 18 февраля по 3 марта в 27 школах города зафиксировано 115 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет. По данным Роспотребнадзора, питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней. Также возбуждено уголовное дело по фактам халатности.

По данным системы СПАРК, кооператив "Аленушка" зарегистрирован в пригородном поселке Березовка. Председатель правления кооператива Иван Шилов. Местный поселковый совет возглавляет также человек с таким же именем и фамилией.