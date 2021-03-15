Школа в Барнауле возобновила работу, прерванную после выявления заболеваний ЖКТ у детей

"По словам министра образования и науки края Максима Костенко, сегодня, 15 марта, 128-я школа полностью приступила к занятиям. И в первой, и во второй смене организовано питание", - говорится в сообщении.

БАРНАУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Школа № 128 в Барнауле возобновила учебный процесс, который был прерван 12 марта после выявления заболевания ЖКТ у школьников, сообщает правительство Алтайского края в понедельник в официальном Telegram-канале .

В региональном Минздраве ТАСС сообщили, что на утро 15 марта новых случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди детей и сотрудников школы не зарегистрировано.

"Обращений на скорую помощь не зарегистрировано, обращений в поликлинику также нет. На дому 13 марта были обслужены три человека, выставлен диагноз ОРВИ, оставлены на амбулаторном лечении", - сказали в пресс-центре.

11 марта СМИ сообщили о вспышке массового заболевания учеников в барнаульской школе № 128. Занятия в школе были приостановлены. В пятницу Костенко сообщил журналистам, что информация об отравлении школьников не подтвердилась. По его словам, порядка 150 человек отсутствовали в школе по разным причинам - это "и грипп, и ОРВИ, и контакты, связанные с коронавирусом, травмы, аппендицит".

По данным регионального Минздрава, с 9 по 11 марта было зафиксировано 19 случаев обращения в службу скорой медицинской помощи от учащихся школы. Девять обращений связано с расстройствами ЖКТ, остальные - с ОРВИ, травмами и приступом эпилепсии. Роспотребнадзор выдал школе предписание о приостановлении учебного процесса на два дня в целях дезинфекции.