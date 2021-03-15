В Кузбассе мать и отчима 5-летней девочки приговорили к колонии за истязание ребенка

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Суд в Кузбассе признал пару сожителей из города Междуреченска виновными в истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пятилетней дочери. Следствием установлено, что на протяжении полугода мать и отчим избивали ребенка, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

О преступлениях против жизни и здоровья девочки стало известно, когда ее госпитализировали в больницу с травмой головы. Мать пояснила медикам, что ребенок ударился во время катания с горки. Но на теле потерпевшей также были выявлены следы побоев.

"Следователи установили, что к травмам девочки причастна мать, которая избивала дочь по малозначительным поводам. Она толкала ее, ребенок падал, ударяясь головой о пол и кровать. После очередного такого падения девочка потеряла сознание, женщина вызвала скорую помощь. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июля по декабрь 2019 года 27-летняя осужденная по незначительному поводу била ребенка мухобойкой, резиновым шлангом, а также просто руками. Сожитель обвиняемой также избивал ребенка различными предметами", - говорится в сообщении.

Свои действия 27-летняя жительница Междуреченска объяснила тем, что не смогла прервать беременность и родила ребенка, материнских чувств к дочери не испытывает. Приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, ее сожитель приговорен к 3 годам и 3 месяцам в колонии общего режима. Пострадавшая девочка была изъята из семьи и помещена в соцучреждение.