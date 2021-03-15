Новосибирский губернатор поручил выяснить ситуацию с очередью на вакцинацию в поликлинике

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Очередь на вакцинацию снова возникла в новосибирской поликлинике № 27, которую ранее по этому поводу уже проверял региональный Минздрав. Об этом сообщил в понедельник во время оперативного совещания губернатор Андрей Травников.

Ранее издание НГС сообщало о том, что в поликлинике № 27 в Новосибирске столпилась большая очередь из людей, желающих поставить второй компонент вакцины от коронавируса. За прививкой пришли 144 человека. Как пояснил глава областного Минздрава Константин Хальзов, очередь возникла из-за пациентов, пришедших в медучреждение раньше назначенного приема.

"На неделе опять в СМИ были публикации об очередях в поликлинике № 27. Я попрошу дополнительно разобраться. Как-то странно, что только в эту поликлинику люди приходят раньше назначенного срока", - сказал Травников.

В свою очередь Хальзов добавил, что руководство поликлиники увеличило число терапевтов, чтобы ликвидировать большое скопление людей. "Мы на этой неделе планируем нашей группой из Минздрава выехать в поликлинику, посмотреть своими глазами, как организована работа", - сказал он.

В феврале Минздрав Новосибирской области уже проводил служебную проверку по факту несогласованной работы поликлиники № 27 и организации "Новосибоблфарм", из-за чего в поликлинике образовалась многочасовая очередь на вакцинацию от коронавируса. Около ста человек, по данным СМИ, провели в коридорах больницы до четырех часов.

На 15 марта в Новосибирской области вакцинировано 82 875 жителей (2,9% от общей численности населения региона - прим. ТАСС). Всего с начала вакцинации в регион поступило более 94 тыс. доз. По данным оперативного штаба в области выявлено 37,2 тыс. случаев заражения коронавирусом (плюс 95 за сутки). В региона действует обязательный масочный режим.