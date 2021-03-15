В Иркутской области нашли живыми двух охотников, пропавших в тайге почти полгода назад

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Полицейские в Иркутской области помогли вернуться домой двум охотникам, которые почти полгода назад ушли на промысел и не смогли покинуть тайгу из-за поднявшейся воды в реке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Операция по обнаружению и эвакуации из отдаленного участка леса двух охотников, о судьбе которых ничего не было известно несколько месяцев, завершена в Приангарье. <…> На аэролодке они были доставлены домой. В настоящее время жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее гражданский муж и его отец почти полгода назад отправились на охотничьи угодья и до сих пор не вернулись. Полицейские установили, что мужчины, жители поселка Соляная 45 и 67 лет, в октябре прошлого года отправились на самодельной деревянной лодке с припасами, снегоходом и оружием в верховья реки Тагул.

Была организована спасательная операция. Полицейские обратились к одному из местных жителей, знающих территорию. На личной аэролодке он подошел к зимовью разыскиваемых охотников и забрал их.

Охотники рассказали полиции, что сначала один из них заболел, что помешало вовремя покинуть угодья, потом на реке поднялась вода. Они не смогли выбраться из тайги ни на снегоходе, ни на лыжах. В местности, где находились мужчины, отсутствует сотовая связь.