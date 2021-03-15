В Иркутской области районного депутата подозревают в незаконной рубке леса

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной рубки леса в отношении депутата думы Куйтунского района. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СК.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Иркутской области по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы муниципального образования "Куйтунский район", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Организация незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году депутат организовал нелегальную рубку в Куйтунском лесничестве.

Прокуратура Куйтунского района поставила на контроль расследование уголовного дела. В пресс-службе прокуратуры Иркутской области журналистам сообщили, что размер ущерба пока не раскрывается.