Власти Новосибирской области получат 80 млн рублей на промышленность и медикаменты

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области получат более 80 млн рублей из федерального бюджета на покупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и на софинансирование программ развития промышленности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на первого заместителя председателя Государственной думы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

"Принято решение направить 27,8 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Кроме того, 52,9 млн рублей выделено на софинансирование региональных программ развития промышленности", - рассказал Александр Жуков о решении комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований.

Как сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства, межбюджетные трансферты будут направлены на докапитализацию Фонда развития промышленности Новосибирской области и софинансирование мероприятий по техническому перевооружению промышленности области.

По данным оперативного штаба на утро 15 марта в регионе выявлено 37 298 случаев коронавируса (+95 за сутки). 34 174 пациента выздоровели (+75 за сутки). Скончались еще пять пациентов, всего в регионе от коронавируса умерли 1 536 человек.