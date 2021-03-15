Коммунальщики обнаружили кости мамонта в центре Кемерова

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Работники "Кемеровского водоконала" во время проведения инженерных работ в центре города обнаружили кости мамонта, сообщается в понедельник на сайте Кузбасского краеведческого музея.

"Работники "Кемеровского водоканала" при проведении работ на одном из объектов на Притомском проспекте обнаружили кости задней конечности мамонта. Находки переданы в Кузбасский государственный краеведческий музей. В дальнейшем находки будут изучены и выставлены в экспозиции музея", - говорится в сообщении.

Музейные работники пока не уточняют, в какой период могли жить животные, останки которых обнаружили коммунальщики. Для этого необходимо исследовать кости.

Это не первая находка, сделанная в Центральном районе Кемерова. Сейчас там ведется строительство крупных социальных объектов: театрально-музейного комплекса Сибирского кластера искусств, ледовой арены, многофункционального спорткомплекса и площади с набережной. В конце прошлого года при благоустройстве берега малой реки Искитимки строители обнаружили древний якорь начала XX века, который свидетельствует о том, что река была судоходной.