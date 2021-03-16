В школах Республики Алтай к 2025 году создадут около 8 тыс. новых мест

ТАСС, 16 марта. Создание около 8 тыс. новых мест запланировано в школах Республики Алтай до 2025 года. В ближайшие три года сократить долю учеников, обучающихся во вторую смену, не представляется возможным, сообщила ТАСС министр образования и науки Республики Алтай Ольга Саврасова.

"На 1 сентября 2020 года в Республике Алтай насчитывалось 180 общеобразовательных организаций, в которых обучаются порядка 39 тыс. учеников. Возможности школ составляют около 26 тыс. мест. К 2025 году в рамках реализации региональной программы запланировано создание порядка 8 тыс. новых мест в школах региона. Сократить долю учеников, обучающихся во второю смену, в ближайшие годы, с 2021 по 2023, не представляется возможным. Данную проблему в муниципальных образованиях возможно решить путем строительства (возведения пристроя) 15 зданий общей мощностью более 7 тыс. мест", - сообщила министр.

По ее словам, за последнее десятилетнее в регионе построено, отремонтировано и реконструировано более 100 школ. При этом на 1 сентября 2020 года число школьников, обучающихся во вторую смену, составило 12,4 тыс.

"Из них только в Горно-Алтайске обучаются во вторую смену 4 тыс. ребят. Последние годы количество мест в школах увеличивалось путем использования помещений вузов и возврата зданий в систему общего образования. В рамках программы "Содействие созданию в Республике Алтай новых мест в общеобразовательных организациях" с 2016 по 2020 годы создано около 2,5 тыс. новых мест путем возврата, выкупа зданий. С 2021 по 2023 годы планируется завершение капитального ремонта семи общеобразовательных организаций и ввод в эксплуатацию четырех школ на 1,5 тыс. мест", - подчеркнула Саврасова.