ТАСС, 16 марта. Тува предложила помощь Монголии, пострадавшей от песчаной бури, написал во "ВКонтакте" во вторник глава республики Шолбан Кара-оол.

"В братской Монголии в результате природного штормового урагана погибли люди. Выражаем глубокое соболезнование и готовность принять посильную помощь во всех восстановительных работах", - написал Кара-оол.

В правительстве Тувы уточнили ТАСС, что сейчас нужно получить понимание, чем помочь и кому конкретно. При необходимости республика готова направить строителей и продукты. Собеседник агентства отметил, что в мае 2020 года приграничный монгольский регион Увс аймак помогал Туве в борьбе с коронавирусом, был организован сбор на средства индивидуальной защиты.

В понедельник агентство МОНЦАМЭ со ссылкой на Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии сообщило, что по меньшей мере 9 человек погибли в результате песчаной бури, еще 12 числятся пропавшими без вести.

Песчаная буря, которая накрыла Монголию 13-14 марта, затронула также и северные районы Китая, в частности автономный район Внутренняя Монголия, провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй, а также города Пекин и Тяньцзинь.