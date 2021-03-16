В Алтайском крае до 2025 года планируют расселить из аварийного жилья почти 8 тыс. человек

БАРНАУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Более 4 млрд рублей выделят в Алтайском крае для расселения аварийного жилья. До 2025 года в регионе необходимо переселить почти 8 тыс. человек, сообщает во вторник пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.

"Перед нами стоит задача до сентября 2025 года расселить более 100 тыс. кв. м аварийного жилья, в которых проживают 7,8 тыс. человек. Общий объем финансирования мероприятий составит более 4 млрд рублей, средства будут направлены из федерального и консолидированного бюджета края", - цитирует пресс-служба замминистра строительства и ЖКХ региона Евгения Григоренко.

Уже в текущем году из аварийных квартир в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" переедут 1 тыс. 340 жителей шести алтайских городов. Площадь расселяемого жилья составит более 24 тыс. кв. метров. На данные цели будет направлено 776,5 млн рублей.

"Часть аварийного жилья будет расселена путем предоставления выкупной стоимости этого жилья, а другая - через предоставление благоустроенных квартир", - подчеркнули в министерстве.

За последние два года в Алтайском крае из более 800 аварийных квартир общей площадью 30 тыс. кв. м переехали почти 2 тыс. жителей Алейска, Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода и ряда районов. В трех районах края благодаря нацпроекту расселены все дома, признанные аварийными до января 2017 года.