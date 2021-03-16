Треть деклараций о доходах в Новосибирской области в 2020 году поступила от ИП

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Третью часть в структуре граждан, которые подали в налоговую службу Новосибирской области декларации о доходах в 2020 году, занимают индивидуальные предприниматели. Всего в прошлом году поступило 305 тыс. деклараций, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев.

"Если рассматривать структуру граждан, которые представили декларации с доплатами, то треть приходится на индивидуальных предпринимателей. Вторым видом источника доходов является декларирование физическими лицами доходов, полученных от операций с ценными бумагами, - почти 27%. Потом по убыванию у нас идут доходы, заявленные от реализации различных видов недвижимого имущества", - сказал Легостаев.

Он уточнил, что по итогам декларационной кампании прошлого года в налоговую поступило 305 тыс. деклараций, что на 17% выше уровня 2019 года. Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, в прошлом году возросла на 39%, или на 400 млн рублей и составила 1,5 млрд рублей. При этом более чем в 87% случаев декларации, которые граждане подавали в ФНС, представлялись исключительно для получения налоговых вычетов - таких деклараций подано 267 тыс. Всего обязанность по декларированию доходов исполнили 38,6 тыс. человек. Объем налогов, заявленный к возврату из бюджета в прошлом году, составил 8,9 млрд рублей, что на 15% больше показателей 2019 года.

По словам руководителя управления, количество физических лиц, которые представили декларации с доходами от 1 до 10 млн рублей, увеличилось с 21 до 25 тыс. человек. Количество граждан, задекларировавших доходы свыше 1 млрд рублей, выросло с четырех до 13 человек. При этом на сегодняшний в системе налогового органа содержатся сведения о росте количества граждан с доходом от 10 до 100 млн рублей по сравнению с 2018 годом на 188% - до 2,6 тыс. человек.