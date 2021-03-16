В Томской области ликвидировали канал поставки особо опасного наркотика

ТОМСК, 16 марта. /ТАСС/. Полицейские в Томской области ликвидировали канал поставки смертельно опасного наркотика карфентанила на территорию области, по которому в регион была доставлена крупнейшая партия данного наркотического средства в России. Организатор поставок задержан, сообщил на пресс-конференции во вторник начальник регионального управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД Николай Абрашкин.

"В прошлом году одномоментно было несколько смертей от передозировки наркотических средств. Было установлено, [что передозировка произошла] средствами карфентанилового ряда, это наркотики одного вида. [Источником распространения наркотиков] был один канал, который шел на поставку наркотических средств в Томскую область. В этом году лицо, [организовавшее этот канал] цыганской национальности задержано, изъята партия наркотического средства, на сегодня это крупнейшая изъятая партия карфентанила в России за последние несколько лет", - сказал Абрашкин.

В общей сложности было изъято почти 2 кг опасного наркотика. По словам Абрашкина, в настоящий момент карфентанила в незаконном обороте на территории региона нет.

Карфентанил считается одним из самых сильных наркотических препаратов, вещество легально применяется в ветеринарии для усыпления крупных животных - слонов, лосей, медведей. Для человека наркотик смертельно опасен из-за агрессивного воздействия на центральную нервную систему.