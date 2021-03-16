Сибнедра в 2021 году выставят на торги рудное месторождение на Алтае за 2,3 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) планирует выставить на торги месторождение полиметаллической руды за 2,3 млрд рублей. Стартовая цена участка возросла в 3,7 раза - с 600 млн до 2,3 млрд рублей из-за изменения ставки налога на полезные ископаемые, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС начальник департамента Алексей Партолин.

С 2006 года разработкой Захаровского месторождения занималась китайская компания "Косстоун", вложив в проект 1,5 млрд руб., однако строительство рудника и обогатительной фабрики так и не было завершено, а добыча не начата. В апреле 2012 года Роснедра лишили китайскую компанию лицензии на месторождение.

"Такой аукцион планируется, он будет объявлен в ближайшее время, в первом квартале. <...> Это участок Захаровский в Рубцовском районе Алтайского края. Стартовый разовый платеж составит по аукциону около 2,3 млрд. Такая цена сложилась из-за изменения ставок налога на добычу полезных ископаемых, так как эта составляющая учитывается при расчете размера стартового платежа. <…> В прошлом году эта сумма составляла около 600 млн рублей", - сказал он.

Ранее компания "Сибирь-полиметаллы" (дочерняя компания ПАО "Челябинский цинковый завод"), добывающая в Алтайском крае полиметаллические руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца и драгметаллов, заявляла о планах по разработке Захаровского месторождения.

Месторождение было открыто в 1975 году. Ранее его промышленные запасы оценивались в 3 млн т.