Депутата думы Иркутска подозревают в уклонении от уплаты налогов на 26 млн рублей

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора одной из компаний, который также является депутатом городской думы Иркутска, об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 26 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора компании, выполняющей работы по благоустройству территорий и очистке дорог на территории Иркутска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере"). <…> Установлено, что с 2019 года подозреваемый является депутатом думы Иркутска", - говорится в сообщении.

Его имя следствие не раскрывает.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год компания, которую возглавлял подозреваемый, была основным подрядчиком по муниципальным контрактам на благоустройство, ремонт и уборку дорог в Иркутске. В этот период руководитель фирмы уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 26 млн рублей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщила, что подозреваемый вносил в декларации заведомо ложные сведения о якобы существующих финансово-хозяйственных отношениях с 14 субподрядчиками. "Мужчина использовал фиктивные документы, подтверждающие выполнение этими фирмами ряда услуг по ремонту и уборке дорог, благоустройству территорий. Несмотря на то, что фактически работы не производились, денежные средства на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись и в дальнейшем обналичивались. Документы с недостоверными данными злоумышленник предоставлял в государственные органы, что повлекло за собой уклонение от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

В офисе компании проведены обыски.