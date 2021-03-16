В Новосибирской области в 2021 году планируют построить 163 квартиры для служащих и сирот

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где наблюдаются низкие темпы строительства служебного жилья при большом количестве заявок, намерены в 2021 году выделить 300 млн рублей на строительство служебного жилья и квартир для детей-сирот, которые в этом году впервые объединены в единую программу. Всего построят 163 жилых помещения, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра строительства области Ивана Шмидта.

"В 2021 году на строительство служебного жилья будет направлено 150 млн рублей из областного бюджета, что позволит построить 70 жилых помещений. Еще 148,8 млн рублей выделено на строительство жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти средства планируется построить 93 квартиры", - цитирует пресс-служба министра.

По его словам, министерство в 2019 году запустило пилотный проект и построило пять домов на 60 квартир для размещения служебного жилья. Всего служебным жильем было обеспечено 98 семей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в 2020 году строительство домов не велось, ведомство сосредоточилось на разработке будущих проектов.

При строительстве жилья будут применяться комбинированные проекты многоквартирных домов с квартирами под служебное жилье, в которых до 25% жилых помещений будет предназначено для детей-сирот. Возводить дома будут в 12 районах области, в том числе в Баганском, Коченевском, Куйбышевском, Маслянинском, Татарском, Черепановском.

Темпы строительства служебного жилья в регионе невысоки: в октябре 2019 года Шмидт сообщал, что впервые за четыре года в 2019 году планировалось обеспечить работников бюджетной сферы 100 квартирами, и отмечал, что выделенных на строительство денег недостаточно, так как заявок очень много. В 2020 году необходимый для решения этого вопроса объем финансирования оценивался в 1,76 млрд рублей.