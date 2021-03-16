Почти 300 человек ищут пропавшего в Туве подростка

ТАСС, 16 марта. Поиски пропавшего по дороге в школу в селе Бай-Хаак Тандинского района 16-летнего подростка ведут почти 300 человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

13 марта около восьми часов утра ученик 10 "Б" вышел из дома и пошел в школу. С этого времени о его месте нахождения ничего неизвестно.

"В поисках задействованы местные жители, работники администрации, учреждений здравоохранения, образования, культуры, волонтеры ТГУ (Тувинского государственного университета), Союза спасателей, сотрудники МВД и МЧС, ГО и ЧС Республики Тыва. Всего по состоянию на 16 марта в поисках задействованы 272 человека и 54 единицы техники", - сообщили в СК.

Сотрудниками кинологической службы МВД республики продолжаются подворные обходы, а также осмотры строек, заброшенных домов, зданий и сооружений. С усилением поисковой группы путем привлечения дополнительных сил сплошным методом прочесывается местность, прилегающая к селам Бай-Хаак, Дурген и Сосновка.

По факту исчезновения подростка СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным полиции, на профилактическом учете ПДН пропавший не состоит, ранее из дома не уходил и не склонен к бродяжничеству.