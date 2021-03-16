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В Омской области очередь сирот на жилье ежегодно увеличивается более чем на 10%

В регионе прорабатывает возможность предоставления сиротам жилищного сертификата

ОМСК, 16 марта. /ТАСС/. Очередь детей-сирот, ожидающих в Омской области получения жилья от государства, ежегодно увеличивается на 700-800 человек - более чем на 10%, сообщила во вторник журналистам заместитель министра образования региона Оксана Груздева. Этот показатель более чем в три раза превышает число квартир, предоставляемых за год выпускникам детских домов.

"Чуть более чем у 6 тыс. человек уже появилось право [на получение жилья]. Ежегодно этот список приблизительно увеличивается на 700-800 человек. <…> [При этом] в 2020 году [им] было предоставлено 204 жилых помещения, в 2021 планируется предоставление 259 жилых помещений", - сказала Груздева.

По словам заместителя министра имущественных отношений Омской области Лилии Гулиевой, для решения этой проблемы финансирование покупки жилья для сирот ежегодно увеличивается. "В 2021-2023 годах предусмотрено <…> общее финансирование в размере более 1,2 млрд рублей, это в том числе и областные деньги", - сказала она. Всего же с начала 2012 года, когда предоставление жилья сиротам было возложено на региональные власти, в Омской области на эти цели было направлено более 3,2 млрд рублей.

Из-за резкого роста цен на жилье власти региона были вынуждены в октябре 2020 года внести изменения в законопроекты, которые позволяют приобретать жилье по актуальным рыночным ценам. "Теперь мы стимулируем застройщиков, чтобы они принимали активное участие в аукционах", - отметила замминистра.

Гулиева добавила, что правительство Омской области прорабатывает возможность предоставления сиротам жилищного сертификата. "Но это спорный вопрос. Некоторые считают, что такая мера позволит существенно сократить очередность. <…> Противники [этой меры] говорят, что эта категория детей недостаточно социально адаптирована, поэтому могут возникнуть определенные мошеннические схемы, которые приведут к потере сиротами своего жилья", - рассказала она. В настоящий момент власти изучают опыт других регионов, где такая мера поддержки уже введена.

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