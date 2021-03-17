На Алтае построят более 100 медучреждений до 2025 года

БАРНАУЛ, 17 марта. /ТАСС/. Более 6,6 млрд рублей направят в Алтайском крае на строительство новых медучреждений. Благодаря программе модернизации первичной медико-санитарной помощи в регионе до 2025 года появятся 130 поликлиник, ФАПов и врачебных амбулаторий, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в среду.

"В рамках программы предусмотрено осуществление нового строительства, реконструкции, капремонта медицинских организаций и структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная помощь. Общий объем средств консолидированного бюджета на эти цели - более 7 млрд 147 млн рублей. Большая часть средств, а именно более 6 млрд 614 млн рублей, будет направлено на строительство 130 объектов. Речь идет как о новых медучреждениях, так и о строительстве структурных организаций уже существующих учреждений", - сказали в пресс-центре.

Благодаря этому в Центральном районе Барнаула появится новая поликлиника, в трех поселках - фельдшерские пункты, в Бийске - ФАП. Кроме того, взамен существующих построят 123 медучреждения в Барнауле, Камне-на-Оби, Алейске, Зональном, Ребрихинском, Смоленском, Совестком районах.

"В большинстве центральных районных больниц поликлинические отделения расположены в одном здании с другими структурными подразделениями учреждений. При этом общая степень износа здания может составлять менее 80%, что ниже уровня, рекомендуемого при обосновании нового строительства. В целях приведения в соответствие современным санитарным нормам, а также требованиям по разграничению потоков пациентов потребуется вывод поликлинического отделения в отдельно стоящее здание. В Алтайском крае более 40% ФАПов и врачебных амбулаторий находятся в зданиях муниципальной собственности, имеющих высокую степень износа, не соответствующих санитарным и пожарным требованиям", - подчеркнули в пресс-центре.

В рамках программы до 2025 года в регионе планирует также обновить оборудование в учреждениях здравоохранения. Так, в рамках программы, запланированы замена и дооснащение медицинских организаций оборудованием почти на 1,3 млрд рублей. На эти средства планируется закупить 77 единиц оборудования.

"За последние три года, к примеру, в край было закуплено два аппарата МРТ, 11 аппаратов КТ, три ангиографа", - подчеркнули в пресс-службе.