Минтруд Новосибирской области проверит интернат, где могли издеваться над инвалидом

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития Новосибирской области проверит работу Обского психоневрологического интерната, откуда, как писало интернет-издание "КП-Новосибирск", мать забрала сына-инвалида в синяках и ссадинах. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Министерство труда и социального развития Новосибирской области инициировало собственную проверку подведомственного ГАСУСО НСО "Обской психоневрологический интернат". Дополнительно министерство инициировало обращение в аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области, правоохранительные и контрольно-надзорные органы принять участие в работе комиссии в стационарном учреждении", - говорится в сообщении.

Комиссия проверит соблюдение правил содержания инвалидов, организацию питания и реабилитационного процесса, обеспечение безопасности. Будут опрошены сотрудники, проверена документация и данные системы видеонаблюдения. "Результаты проверки будут переданы в правоохранительные органы. Министерство заинтересовано в скорейшем разрешении ситуации и готово оказать всю необходимую помощь следственным органам", - добавили в пресс-службе.