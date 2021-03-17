Новосибирские власти запросили 2,5 млрд рублей на строительство ледовой арены к ЧМ

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области запросили из федерального бюджета почти 2,5 млрд рублей на дофинансирование строительства ледовой арены в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Об этом сообщил на встрече с журналистами в среду губернатор области Андрей Травников.

"Мы ориентируемся, что это решение нам необходимо в середине 2021 года, когда пойдут основные платежи по оборудованию на станцию метро "Спортивная". Мы ожидаем решения, общая поддержка есть. Сумма, которую мы запрашиваем, 2,47 млрд рублей", - сказал он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Новосибирск в начале марта обещал рассмотреть вопросы дофинансирования строительства стадиона.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина средств пойдет на строительство самой спортивной площадки, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.