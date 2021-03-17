Организаторов и участников парада Победы в Новосибирске привьют от коронавируса

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Участники и организаторы парада 9 мая в Новосибирске пройдут вакцинацию от коронавируса в приоритетном порядке, сообщил журналистам в среду губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Что касается собственно праздничных мероприятий, будем ориентироваться на обстановку, но готовимся к полноценному проведению парада со зрителями и всеми участниками, готовимся к прохождению марша "Бессмертного полка". Какие-то мероприятия противоэпидемические нам придется организовывать, ну, в частности, первое решение, которое уже принято, и я уже дал соответствующее поручение - в приоритетном порядке приступить к вакцинированию участников и организаторов парада, для того чтобы не допустить незапланированного выбытия этих людей из важного мероприятия", - сказал Травников.

По его словам, в связи с этим власти считают правильным в настоящее время сохранить действующие в регионе противоэпидемические меры, в частности, масочный режим. Среди других аргументов сохранения ограничений - непростая ситуация с пандемией в Европе и рекомендации главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

По данным оперативного штаба на утро 16 марта, в регионе выявлено 37,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Новосибирской области продолжает действовать масочный режим.