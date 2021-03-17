В Иркутске выявили нелегальное казино, где добывали криптовалюту

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Полиция совместно со Следственным комитетом и Росгвардией выявила в Иркутске нелегальное игорное заведение. Об этом сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По имеющейся информации, нелегальный игорный клуб находился в одном из административных зданий в центре города Иркутска. Доступ в помещение имел ограниченный круг лиц. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны предполагаемый организатор и управляющий игорного заведения", - сказала она.

В казино обнаружили 52 игровых автомата, 11 серверов для майнинга криптовалюты и два травматических пистолета. В качестве доказательств также найдены носители информации и документы. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.