Обвиняемый в убийстве студентки в Кемерове просил рассмотреть дело в закрытом режиме

Канюс раскаялся в содеянном и принес извинения родственникам убитой. Показания обвиняемого были оглашены судьей из материалов дела по ходатайству защиты Канюса, давать показания лично во время процесса он отказался.

"Он [Канюс] просит решить вопрос о закрытии судебного заседания от посторонних лиц, в частности, журналистов, СМИ, прессы по причине того, что они выкладывают все в соцсети, терроризуют его семью. <…> Суд постановил в удовлетворении ходатайства подсудимого Канюса отказать, поскольку доводы, указанные в его ходатайстве, не имеют правовых оснований", - сказала судья Наталья Петрова.

КЕМЕРОВО, 17 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Кемерова оставил без удовлетворения ходатайство 24-летнего Владислава Канюса, обвиняемого в убийстве своей бывшей девушки Веры Пехтелевой, о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за якобы провокационных действий со стороны СМИ в отношении его семьи, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я хотел покончить жизнь самоубийством, когда понял, что Вера мертва. <…> В содеянном я раскаиваюсь, убивать я ее не хотел, желаю принести свои извинения родственникам Веры", - зачитала показания Канюса судья Наталья Петрова.

Как следует из показаний подсудимого, с Верой Пехтелевой он познакомился в октябре 2016 года. В 2019 году молодые люди начали жить вместе, иногда, по словам Канюса, между ними случались бытовые конфликты. В декабре 2019 года пара поругалась, Вера переехала в студенческое общежитие. 12 января 2020 года приехала в бывшую квартиру забрать вещи, молодые люди выпили, после чего подсудимый предложил девушке снова сойтись, однако она ему отказала. "Она меня стала оскорблять, нанесла мне пять ударов между ног, она стала бить меня первой, я разозлился, я ударил ее по голове", - приводит слова обвиняемого судья.

После этого между обвиняемым и девушкой произошла драка, он начал ее душить шнуром от утюга, что и стало причиной смерти. Как следует из показаний, подлинность которых Канюс подтвердил, в момент совершения убийства он был пьян.

Канюс обвиняется в убийстве своей бывшей девушки студентки Веры Пехтелевой. Она пришла в квартиру подсудимого в январе 2020 года, чтобы забрать свои вещи. По версии гособвинения, несколько часов молодой человек издевался над ней и нанес ей более 50 ударов. Соседи все это время звонили в полицию и просили отправить группу реагирования, однако стражи порядка приехали на вызов только когда соседи сами вскрыли дверь в квартиру и обнаружили девушку мертвой. Обвинение ему предъявлено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), однако прокурор на предыдущем заседании суда ходатайствовал о возвращении дела для переквалификации обвинения по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью"). Суд отложил рассмотрение этого ходатайства до конца судебного следствия.

Широкую огласку данное уголовное дело получило только в конце февраля текущего года по инициативе родственников и знакомых убитой девушки, которые не согласны с результатами расследования дела и предъявленным обвинением, потребовав его ужесточения.

В новость были внесены изменения (12:00 мск) - добавлены показания обвиняемого.