В Иркутской области совершил аварийную посадку Ми-8

ИРКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" в среду совершил аварийную посадку в Киренском районе Иркутской области из-за отказа двигателя. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" выполнял рейс по маршруту посадочная площадка Визирный - Киренск. Через 10 км после взлета частично отказал двигатель, был произведен возврат на посадочную площадку. Посадка произошла благополучно, на борту были три члена экипажа и два пассажира. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

Поселок Визирный - самый отдаленный населенный пункт Киренского района. С большой землей его связывает вертолетное сообщение.