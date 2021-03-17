Дело о резонансном убийстве студентки в Кемерове вернули прокурору

"Суд пришел к выводу, что в процессе убийства Пехтелева подвергалась длительному истязанию, ей причинялись особые мучения, страдания, о чем свидетельствует количество причиненных еще при жизни телесных повреждений. <…> Суд постановил уголовное дело Канюса возвратить прокурору для устранения препятствий для его рассмотрения судом", - сказала судья Наталья Петрова, зачитывая постановление.

КЕМЕРОВО, 17 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство гособвинения о возвращении в прокуратуру уголовного дела в отношении Владислава Канюса, который обвиняется в убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Ходатайство было заявлено для переквалификации обвинения на более тяжкое - убийство, совершенное с особой жестокостью, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Судья отметила, что убитой было причинено не менее 111 травм и телесных повреждений. На заседании 17 марта были озвучены показания Канюса, которые он дал на этапе следствия. В них он раскаивается в содеянном и приносит извинения родственникам убитой. Также, как следует из показаний, во время совершения преступления подсудимый был в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело Канюса рассматривается в суде с ноября 2020 года. На предыдущем заседании в феврале текущего года были оглашены результаты судебно-медицинской экспертизы убитой, которые, как полагает гособвинение, могут служить основанием для переквалификации обвинения с ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") на ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью"). Аналогичное ходатайство подал и адвокат потерпевших.

Убийство студентки произошло в Кемерове в январе 2020 года, но получило широкую огласку только в конце февраля текущего года по инициативе родственников и знакомых убитой девушки, которые не согласны с результатами расследования дела и предъявленным обвинением, потребовав его ужесточения.

По данным правоохранительных органов, в ночь убийства в полицию поступило несколько звонков от жителей многоэтажного дома в Кемерове с просьбой отправить группу реагирования, так как в одной из квартир происходит драка и громко кричит о помощи женщина. Дежурившие полицейские сигнал зарегистрировали, но не отправили группу на проверку информации. В результате, как полагает гособвинение, потерпевшую убил бывший сожитель, в отношении которого было заведено уголовное дело.

О связанных уголовных делах

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении двух полицейских - Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, которые дежурили в районном отделе полиции в ночь убийства. Изначально им было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), но на первом заседании в конце февраля суд принял решение о возвращении дела прокурору для переквалификации обвинения по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека").

Кроме того, уголовное дело о халатности также возбудили в отношении трех сотрудниц дежурной части городского управления МВД в Кемерове. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). В рамках расследования дела будут установлены все сотрудники полиции, которые дежурили в ночь убийства в городе, а также то, где они находились во время поступления звонков от соседей.