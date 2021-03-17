В Сибири подготовили 14 команд военных для борьбы с паводками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Центральный военный округ подготовил 10 подрывных команд и четыре эвакуационно-спасательные команды для борьбы с паводками в регионах Сибири. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Всего в воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и четыре эвакуационно-спасательные команды. Сложная паводковая ситуация прогнозируется в нескольких регионах Сибири, в частности в Новосибирской области, Алтайском, Красноярском краях и Республике Алтай", - говорится в сообщении.

В ходе подготовки военнослужащие отработали практические задачи по расчету взрывчатых веществ и средств взрывания при подрыве льда, а также электрический и огневой способы взрывания. Подрывные и эвакуационно-спасательные команды оснащены автомобилями повышенной проходимости, плавающими транспортерами, санитарными медицинскими машинами.

Весной 2020 года подрывные команды ЦВО выполнили задачи по ликвидации последствий весеннего паводка в Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях, республике Алтай. При проведении ликвидации заторов было использовано более 2,5 т взрывчатых веществ.