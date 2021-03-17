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"Аэрофлот" начнет полеты из хаба в Красноярске с 1 июня

В городе на постоянной основе будет базироваться часть флота авиакомпании
© Андрей Самсонов/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" начнет полеты из хаба в Красноярске с 1 июня, говорится в сообщении компании. Полеты будут осуществляться в Краснодар, Сочи и Симферополь.

"Аэрофлот" открывает продажи билетов на собственные регулярные рейсы из Красноярска в Краснодар, Симферополь, Сочи и Благовещенск. "Аэрофлот" начнет выполнение прямых полетов из Красноярска в пункты России 01 июня",- отмечается в сообщении.

На данный момент авиакомпания базируется только в Шереметьево. Аэропорт Красноярска станет вторым базовым для перевозчика. В Красноярске на постоянной основе будет базироваться часть флота авиакомпании, будут созданы новые рабочие места для летного и наземного персонала, отметили в компании.

Соглашение о создании хаба "Аэрофлот", Красноярский край и аэропорт Красноярска подписали в конце марта 2019 года. На фоне пандемии официальный запуск полетов был перенесен на год.

"Рейсы из Красноярска в города Дальневосточного и Южного федеральных округов станут очередным шагом в реализации стратегии Группы Аэрофлот, призванной увеличить мобильность населения, транспортную доступность регионов, расширить межрегиональную маршрутную сеть",- говорится в сообщении "Аэрофлота".

Теги
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