Средства на модернизацию системы водоснабжения в Новосибирской области увеличат в 3,5 раза

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области направят в 2021 году по региональной подпрограмме "Чистая вода" на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, которые имеют высокий уровень износа, 907 млн рублей, что более чем в 3,5 раза больше показателей 2020 года. Об этом ТАСС сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов.

"На модернизацию инженерной инфраструктуры в 2020 году в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" было направлено 243,1 млн рублей. В рамках региональной подпрограммы "Чистая вода" общий объем финансирования на 2021 год составляет 907 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 685,5 млн рублей, из областного бюджета - 208,9 млн рублей, из местного бюджета - 12,6 млн рублей", - сказал он.

По словам министра, средства направят на строительство семи объектов в городах Тогучин, Карасук, поселке Маслянино, Краснозерское, селе Усть-Тарка, а также на завершение строительства канализационных очистных сооружений в поселке Сузун, реконструкцию самотечного канализационного коллектора в городе Черепаново, завершение реконструкции водозаборных сооружений в городе Бердске на Новосибирском водохранилище.

Как уточнил министр, по состоянию на конец 2020 года уровень физического износа сетей водоснабжения в регионе составил 69%, объектов водозабора - 71%, объектов водоподготовки -14%, водонасосных объектов - 52%, канализационных сетей - 75%, канализационных очистных сооружений - 78%.

В 2020 году специалисты приступили к проектированию работ по реконструкции станции водоподготовки в городе Искитиме, реконструировали 22,9 км сетей водоснабжения в шести муниципальных районах. По федеральному проекту "Чистая вода" в 2020 году в городе Обь завершено строительство магистрального водовода протяженностью 6,67 км, который повысил надежность водоснабжения города, в том числе за счет подключения новых абонентов к централизованной системе подачи качественной питьевой воды.

В ноябре 2020 года контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области выявила нарушение исполнения программы "Чистая вода" нацпроекта "Экология". В частности, речь идет о строительстве очистных сооружений в крупном поселке Сузун, где проживают около 15,5 тыс. человек, и водовода в городе Оби, где остро стоит проблема качества питьевой воды.