Новосибирский производитель "Эпиваккороны" будет разливать 10 млн доз в месяц к концу года

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Компания "Вектор-Биальгам планирует масштабировать производство "Эпиваккороны" до 10 млн доз ежемесячно к концу года, сообщил ТАСС генеральный директор "Вектор-Биальгам" Леонид Никулин.

"Сейчас мы разливаем 1,5 млн в ампулах [ежемесячно], еще 5 млн в шприцах, это уже 6-7 млн, а к концу года мы планируем выйти на 10 млн", - сказал Никулин.

По его словам, масштабирование производства позволит осуществлять поставки вакцины "Эпиваккорона" в шприцах по всей стране. "У нас после приезда премьера была ВКС [видеоконференция] с Минпромторгом, где для производителей упорядочили получение материалов, сырья и договорились об очередности поставок. Нас 11 предприятий выпускающих вакцины по стране и мы почти одним и тем же сырьем пользуемся, и чтобы друг друга не ущемлять, разработали план мероприятий", - сказал Никулин.

5 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил производственную площадку "Вектор-Биальгам", где принял участие в запуске линии розлива антиковидной вакцины "Эпиваккорона" в форме шприц-доз.

В 2017 году на предприятии была запущена линия розлива в шприц-дозы с производительностью от 9 до 11 тыс. доз в час. В августе этого года планируют запустить новую универсальную линию розлива в ампулы и флаконы примерно такой же производительности. Сейчас она находится на производстве, ведутся монтажно-наладочные работы.