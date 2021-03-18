Власти Приангарья предлагают вовлечь независимых недропользователей в газификацию региона

ИРКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев считает необходимым вовлечь газовые запасы независимых недропользователей в газификацию региона, оператором которой является компания "Газпром", разрабатывающая Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

"Несколько лет назад нашим с вами коллегам не удалось отстоять проект по газоснабжению южных районов Прибайкалья, и компания "Газпром" исключила Иркутскую область из программы. При этом по взаимным договоренностям с "Газпромом" Иркутская область завершила подготовку потребителей поселка Жигалово и продолжает подготовку потребителей города Братска к приему природного сетевого газа. <…> В ближайшей перспективе вижу необходимость подписать совместную с компанией "Газпром" программу газоснабжения и газификации Иркутской области на период до 2025 года с учетом возможности вовлечения запасов газа в том числе и независимых недропользователей", - сказал Кобзев в четверг, выступая с посланием о положении дел в регионе.

Губернатор также считает необходимым субсидировать затраты населения на переход на газ, чтобы это не увеличило тарифную нагрузку на потребителей.

Летом 2020 года на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Кобзев поднял вопрос о создании газохимического комплекса в Иркутской области. Губернатор сообщил президенту, что для этого необходимо построить газопровод Ковыкта - Саянск - Иркутск, то есть от Ковыктинского газоконденсатного месторождения на юг региона через города Саянск и Ангарск, где расположены крупные предприятия химической промышленности. Президент ответил, что "вопрос непростой, но правильный", и поручил Кобзеву оформить предложения, на основании которых он даст "соответствующее поручение "Газпрому".

В Иркутской области, степень газификации которой сейчас не превышает 10%, находится крупнейшее в Восточной Сибири по запасам газа Ковыктинское месторождение. Оно является базовым для газификации Приангарья. Лицензия на его разработку принадлежит "Газпрому". Вместе с Чаяндинским месторождением в Якутии Ковыкта станет ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири", который 2 декабря 2019 года был введен в эксплуатацию.

Промышленную эксплуатацию Ковыктинского месторождения планируется начать в декабре 2022 года, вывести на проектную мощность - в 2033-2034 годах. Максимальная добыча газа в соответствии с технологической схемой разработки установлена на уровне 25 млрд кубометров в год. Газ с Ковыкты будут поставлять на внутренний рынок и в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Приступить к подаче ковыктинского газа в газопровод планируют в начале 2023 года.