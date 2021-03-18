В Сибири свободны 30% коек для пациентов с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Около 4,8 тыс. из 16 тыс. коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией в регионах Сибирского федерального округа (СФО) остаются свободными, что составляет 30% от всего коечного фонда Сибири для данной категории больных. Об этом сообщил ТАСС в четверг полномочный представитель президента РФ в округе Сергей Меняйло.

"Свободный коечный фонд начал постепенно переводиться в плановый профильный режим работы. Сегодня в округе для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией функционирует около 16 тыс. коек, что полностью покрывает существующую потребность. При этом 30% из них остаются свободными. В разрезе регионов этот показатель составляет от 50% до 80%", - сказал Меняйло.

Он отметил, что в самый сложный период распространения инфекции, в так называемую "вторую волну", в ноябре 2020 года количество развернутых коек в округе превышало норматив, который составляет 10,5 тыс. мест, в 3,7 раза. "Для обеспечения функционирования коек привлекался соответствующий медицинский персонал. В регионах были сформированы запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты", - добавил полпред, уточнив, что с конца ноября регионам Сибири было выделено из федерального бюджета около 1 млрд рублей на приобретение медикаментов для амбулаторных больных.

По словам полпреда, в марте 2021 года среднесуточное количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Сибирском федеральном округе (СФО) не превышало 800. В последние дни этот показатель составляет 750-750 случаев.