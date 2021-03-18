ДОМ.РФ планирует летом 2021 года приступить к строительству арендного дома в Иркутске

ИРКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ и власти Иркутской области планируют летом 2021 года начать строительство в Иркутске дома с льготной арендой для отдельных категорий граждан. Об этом в четверг сообщил журналистам по итогам рабочей поездки в Иркутск заместитель директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"Мы сегодня обсуждали возможность создания на территории города Иркутска арендных домов. Данное направление деятельности ДОМ.РФ ведет по поручению президента РФ Владимир Путина. Мы пилотный проект реализовали и сегодня стоит задача масштабировать его в регионах. Надеемся, что уже в текущем году начнем строительство первого арендного дома в Иркутске, в том числе с применением льгот для отдельных категорий граждан, которые нуждаются в проживании. <…> Это учителя, работники спортивной сферы, работники культуры, представители других профессий", - сказал Филиппов.

Он сообщил, что пилотные проекты строительства арендных домов были реализованы в Москве и Воронеже. Возведение двух аренных домов завершается в Екатеринбурге, есть планы по строительству в Нижегородской, Астраханской и Самарской областях. "То есть мы сейчас достаточно активно пойдем в регионы, но Иркутск будет один из первых субъектов после Москвы, который станет, на мой взгляд, эталоном того, как должна реализовываться программа арендного жилья, в том числе с поддержкой государства для отдельных категорий граждан", - отметил Филиппов.

Арендное жилье является одним из механизмов решения задач нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно. Предполагается, что 30 тыс. из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.

Сегодня в портфеле ДОМ.РФ есть 13 арендных домов. Компания занимается развитием цивилизованного рынка аренды, который включает официальный договор аренды, контроль платежей, современную отделку, мебель. Для привлечения частных инвестиций в арендное жилье ДОМ.РФ использует закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Это первый в России подобный фонд, портфель которого состоит из недвижимости жилого сектора.