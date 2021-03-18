Регионы Сибири заявили 108 участков под комплексное развитие территорий

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа для комплексного развития территорий заявили более 100 земельных участков площадью 2,7 тыс. га, на которых можно построить около 10 млн кв. м жилья, сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Я скажу, что у нас сегодня есть в рамках комплексного развития территорий (КРТ) по Сибирскому федеральному округу. Мы собрали информацию по округу: получается 108 земельных участков площадью 2 709 га с градостроительным потенциалом в 10 млн кв. метров", - сказал Стасишин на круглом столе, организованном Ассоциацией строительных организаций Новосибирской области при поддержке Минстроя России и Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Замглавы Минстроя уточнил, что на Республику Алтай приходится девять участков, Тыву - один, Хакасию - ноль, Алтайский край - один, Красноярский край - шесть, Иркутскую область - ноль, Кемеровскую область - 22, Новосибирскую область - 42, Омскую область - 25 и Томскую область - два участка. Однако большинство из заявленных регионами участков, скорее, удовлетворяют критериям комплексного и устойчивого развития территорий, действовавшим ранее, а не новому механизму КРТ, добавил Стасишин.

По его словам, Минстрой в ближайшее время подготовит рекомендации и разъяснения для регионов по применению нового закона. Как отметил замминистра, проекты комплексного развития территорий смогут получить федеральную поддержку по программам стимулирования жилищного строительства ("Стимул"), расселения аварийного жилья, инфраструктурных облигаций.

"Мы будем настаивать на том, чтобы программы льготного ипотечного кредитования распространились приоритетно, с дифференциацией на те регионы, которые входят в 27 крупнейших агломераций. Всего у нас 41 агломерация, на которую приходится более 50% объемов ввода жилищного строительства по году и порядка 70% градостроительного потенциала", - добавил Стасишин.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий (КРТ), который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. КРТ будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.