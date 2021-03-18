В правительстве Тувы опровергли информацию о наличии у главы региона элитной резиденции

ТАСС, 18 марта. Глава Тувы Шолбан Кара-оол не владеет резиденцией в туристических зонах под Кызылом, которую приписывают ему некоторые СМИ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее в СМИ появилась информация, что под Кызылом находится элитный охраняемый комплекс, который якобы построили без выделения земельного участка, и он принадлежит главе республики.

"Появившаяся в СМИ информация о построенной якобы личной резиденции Главы республики Ш. В. Кара-оола на бюджетные средства не соответствует действительности. Указываемый журналистами объект не является личной собственностью главы республики, не строился на бюджетные средства, тем более из федеральных программ", - подчеркнули в пресс-службе.