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Аномальное тепло ожидается в некоторых регионах Сибирского федерального округа

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, с 20 марта в Красноярске температура будет на 4-8 градусов выше нормы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Температура выше нормы на 4-8 градусов прогнозируется в ряде регионов Сибирского федерального округа в ближайшие дни. Там столбик термометра днем будет достигать положительных отметок, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Теплая погода с аномалиями от 6 до 8 градусов прогнозируется в южной половине Западной Сибири, а с субботы в Красноярске очень потеплеет. Там тоже будет градусов на 4-8 выше нормы. Это значит, что в Красноярске днем с субботы температуры будут положительными", - сообщил он.

По словам Вильфанда, положительная температура днем также прогнозируется в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае в ближайшие дни.

Теги
РоссияАлтайский крайКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская областьВильфанд, Роман Менделевич
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