Инвестиции в производство переработки алюминия в ОЭЗ в Красноярске составят 15 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в проекты по созданию производств по глубокой переработке алюминия в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Красноярская технологическая долина" составят 14,8 млрд рублей, при этом более половины средств будет вложено в первые пять лет работы ОЭЗ. Об этом ТАСС рассказал министр экономики и регионального развития региона Егор Васильев.

"Локомотивом планируемых к реализации проектов выступают три проекта в сфере глубокой переработки алюминия (создание производств профиля, проката и колесных дисков) и три проекта в сфере машиностроения. Инвестиции в сфере глубокой переработки алюминия оцениваются почти в 14,8 млрд рублей", - сказал Васильев.

По его словам, запуск производств по переработке алюминия позволит создать с 2030 года более 700 рабочих мест, а выпуск продукции составит 88,7 млрд рублей. По информации министра, в крае производится 1,4 млн тонн алюминия в год, из них порядка 70% реализуется в первичной форме - в виде алюминиевых чушек. Создание же ОЭЗ позволит развивать глубокую переработку алюминиевого сырья и увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Также будут реализованы проекты в сфере машиностроения. Планируется наладить на площадках выпуск оборудования для металлургической промышленности, нефтегазодобычи. Объем инвестиций оценивается в 1,3 млрд рублей к 2023 году. Основным рынком сбыта продукции машиностроения станут регионы Сибирского федерального округа.

О "Енисейской Сибири"

Комплексный инвестпроект (КИП) "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта. Общий инвестиционный портфель КИП включает в себя 32 проекта с суммарным объемом инвестиций в 1,9 трлн рублей.