Более половины жителей Сибири привились от гриппа

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Больше 9 млн человек в Сибирском федеральном округе (СФО) прошли вакцинацию от гриппа, что составляет 54% общей численности населения округа. Об этом сообщил ТАСС в пятницу полномочный представитель президента РФ в округе Сергей Меняйло.

Ранее президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска.

"Всего за время проведения прививочной кампании от гриппа в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов в регионах округа было привито 9,2 млн человек, что составляет 54% от общей численности населения округа. Вся вакцина использована в полном объеме", - сказал Меняйло.

Он отметил, что сейчас ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ во всех регионах Сибири стабильная. По словам Меняйло, на это повлияла широкая разъяснительная работа в регионах с привлечением СМИ, социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций.

"Вопросы вакцинации от гриппа и других инфекций [освещались] с августа прошлого года на телевидении, в печатных СМИ, официальных сайтах органов власти, медицинских организаций и других интернет-ресурсах", - рассказал полпред, добавив, что во многих регионах соответствующая информация размещалась на общественном транспорте, курсирующем по улицам городов.

В марте 2021 года среднесуточное количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в СФО не превышало 800. В последние дни этот показатель составляет 700-750 случаев.