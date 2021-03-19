Сообщения о минировании школ Кемерова оказались ложными

КЕМЕРОВО, 19 марта. /ТАСС/. Экстренные службы проверили 10 школ в городе Кемерово, куда в пятницу поступили сообщения о минировании. Все сообщения оказались ложными, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города Кемерово.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в пятницу утром несколько школ Кемерова получили сообщения о минировании, учителя и ученики были эвакуированы. Правоохранительные органы начали проверку сообщений.

"Больше 10 школ Кемерова получили сообщения о минировании. Письма пришли на электронные письма образовательных учреждений. Здания были проверены экстренными службами, информация оказалась ложной. Школы работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.