Оборудование пищеблоков во всех школах Алтайского края планируют заменить к 2024 году

БАРНАУЛ, 19 марта. /ТАСС/. Более 100 млн рублей направят в 2021 году на дооснащение оборудованием пищеблоков в 350 школах Алтайского края. К 2024 году в регионе планируется полностью обновить оборудование пищеблоков во всех школах, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования и науки со ссылкой на министра Максима Костенко.

"В 2021 году предполагается 110 млн рублей направить на дооснащение пищеблоков, предположительно, 350 школ. В 2024 году мы планируем заменить все оборудование пищеблоков во всех школах края. Последний раз оборудование менялось в 2008-2010 годах в рамках первого национального проекта", - процитировали в пресс-центре Костенко.

По данным властей, в 2020 году на переоборудование пищеблоков в школьных столовых только из краевого бюджета потратили 150 млн рублей, что в три раза больше, чем в 2019 году.

"В 40 школах пищеблоки созданы заново. Это малокомплектные школы, которые строились в 1960-е годы, и там не предполагались пищеблоки. В 2020 году в 450 школ было поставлено новое оборудование - почти 8 тыс. единиц", - подчеркнул Костенко.

При этом в министерстве отметили, что проверки качества питания в пищеблоках школьных столовых проводят на регулярной основе. К процессу контроля качества питания привлечены родители школьников.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 марта на совещании с вице-премьерами назвал родителей "самыми объективными и независимыми" контролерами качества питания в школьных столовых и предложил привлекать их к этому. Мишустин отметил опыт Алтайского края в этом вопросе: во время визита в одну из школ Барнаула он убедился, что родители принимают участие в контроле за организацией питания.

О ситуации в школе № 128 в Барнауле

11 марта СМИ сообщили о вспышке массового заболевания учеников в барнаульской школе № 128. По данным властей, информация об отравлении школьников не подтвердилась, однако порядка 150 детей отсутствовали в школе по разным причинам - грипп, ОРВИ, травмы. По данным регионального Минздрава, с 9 по 11 марта было зафиксировано 19 случаев обращения в службу скорой медицинской помощи от учащихся школы, девять из которых были связаны с расстройствами ЖКТ. Роспотребнадзор выдал школе предписание о приостановлении учебного процесса на два дня в целях дезинфекции, 15 марта занятия были возобновлены. По данным Роспотребнадзора по Алтайскому краю, причинами "вспышечной заболеваемости среди учащихся школы стали ротавирус и норовирус", обнаруженные у педагогов и детей.