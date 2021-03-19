Объем экспорта Новосибирской области увеличился в 2020 году вдвое

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Объем экспорта товаров и услуг Новосибирской области в 2020 году составил $23 млн, что более чем в два раза выше показателей 2019 года. Об этом в пятницу ТАСС на церемонии награждения победителей конкурса "Экспортер года" сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

"По прошлому году контрактов заключено на сумму более $23 млн. 80 компаний подписали экспортные контракты. По сравнению с 2019 годом мы приросли более чем в два раза. Будем надеяться, что этот вектор мы сохраним", - сказал министр.

Он уточнил, что регион традиционно сохраняет отношения с Китаем, Казахстаном, странами юго-восточной Азии, в том числе Вьетнамом. В настоящее время компании региона выходят на европейский рынок, в ближайшее время объемы экспортируемой продукции планируется расширить. Каких объемов планируется достичь в 2021 году, министр сказать затруднился.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири. Прибыль сельскохозяйственных предприятий Новосибирской области по итогам 2020 года составила 7,6 млрд рублей. Показатель примерно на 40% превысил уровень 2019 года, в том числе за счет увеличения реализации продукции.