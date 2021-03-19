Поступления в бюджет от разработки Сухого Лога до 2039 года оценили в 470 млрд рублей

ИРКУТСК, 19 марта. /ТАСС/. Разработка золоторудного месторождения Сухой Лог, которое находится в Иркутской области и является крупнейшим неосвоенным месторождением в мире, до 2039 года принесет бюджету более 470 млрд рублей дохода. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ по итогам совещания, посвященного разработке месторождения.

"Освоение этого месторождения позволит добывать более 70 тонн золота в год, создать 2,5 тыс. рабочих мест и получить более 470 млрд рублей дохода в бюджет до 2039 года. До 2026 года Сухой Лог будет крупнейшим месторождением золота в России", - приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга Алексея Беспрозванных.

Он отметил, что для обеспечения реализации проекта будет реконструирован аэропорт в городе Бодайбо Иркутской области, расширена железнодорожная инфраструктура, проложены новые дороги, построены мосты.

Для освоения месторождения госкорпорацией "Ростех" и золотодобывающей компанией "Полюс" было создано совместное предприятие "СЛ Золото", в 2020 году "Полюс" консолидировал 100% акций этого предприятия.

Запасы Сухого Лога составляют 40 млн унций золота и 540 млн тонн руды. "Полюс" планирует реализовать инвестиционный проект, предусматривающий строительство горно-обогатительного комбината мощностью 33,2 млн тонн руды в год, в период 2022-2026 годов. Общий объем собственных инвестиций в проект составит порядка $3,3 млрд.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).