В Омской области в 2021 году подключат к интернету 12 населенных пунктов

ОМСК, 19 марта. /ТАСС/. Широкополосный доступ в интернет будет организован в 2021 году в 12 населенных пунктах Омской области. Об этом заявил в пятницу по видеосвязи на церемонии запуска первой базовой станции в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) в омской деревне Редкое директор департамента инфраструктурных проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Семенихин.

В ноябре прошлого года житель деревни Станкевичи Алексей Дудоладов разместил в TikTok обращение к губернатору Омской области Александру Буркову, что не может удаленно учиться в институте из-за отсутствия качественного интернета. По его словам, ему приходится залезать на березу, чтобы обеспечить уверенный прием сигнала. После этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов проработать конкретную программу по цифровизации на ближайшие два года для ликвидации цифрового неравенства, чтобы избежать таких случаев.

"В 2021 году в Омской области будет запущена не только базовая станция в селе Редкое (которая обеспечила интернетом близлежащую село Станкевичи - прим. ТАСС), но еще и 10 населенных пунктов будут подключены к интернету. Это позволит обеспечить качественным беспроводным высокоскоростным доступом к сети интернет в пределах административных границ населенных пунктов. И эта инфраструктура позволит обеспечить создание проводных каналов связи для подключения домохозяйств" - сказал Семенихин.

Бурков отметил, что реализация таких проектов особенно важна в период пандемии, когда многие жители перешли на дистанционные формы обучения и работы. "Доступность услуг сотовой связи в Омской области сегодня достаточно высока - она составляет 97%. Но в то же время у нас есть 53 населенных пункта, где нет ни сотовой, ни проводной связи", - сказал глава региона, добавив, что еще 300 поселениям требуется улучшение качества связи. Всего же в Омской области без сотовой связи и широкополосного интернета остаются около 60 тыс. человек.

По словам губернатора, за 6 лет в Омской области 232 населенных пункта по программе устранения цифрового неравенства были обеспечены точками доступа Wi-Fi. "До конца года возможность пользоваться Wi-Fi появится в еще 38 поселениях, - рассказал Бурков. - Мы должны дойти и до малонаселенных сел и деревень, эту работу мы будем продолжать вместе с федеральным министерством".